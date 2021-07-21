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Ученые заявили об эффективности экстракта полыни против коронавируса

Ученые заявили об эффективности экстракта полыни против коронавируса Ученые из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии доказали эффективность лечения от коронавирусной инфекции с помощью артемизинина, содержащегося в полыни, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Здоровье
21 июля 2021 г. 11:13

Ученые из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии доказали эффективность лечения от коронавирусной инфекции с помощью артемизинина, содержащегося в полыни, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всем мире, чем первоначальный уханьский штамм", - сообщается в статье.

Авторы статьи также добавили, что лекарственные препараты на основе артемизинина не только безопасны, но и "легко доступны для распространения по всему миру при относительно низких затратах".

Кроме этого, ученые выяснили, что вещества артесунат и артеметер, производные от артемизинина, также способны подавлять коронавирус. На данный момент артемизинин и производные от него вещества являются компонентами препарата против тропической малярии, одной из самых распространенных болезней в Африке.

В ближайшее время авторы статьи планируют начать клинические испытания производных артемизинина для выяснения эффективности потенциальных препаратов в борьбе с COVID-19.

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