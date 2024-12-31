Ученые выяснили происхождение неизвестного заболевания в ДР Конго

Вспышка неизвестной болезни в Демократической Республике Конго вызвана обычными сезонными заболеваниями, усугубленными малярией, на фоне острого недостатка питания.

Вспышка неизвестной болезни в Демократической Республике Конго вызвана обычными сезонными заболеваниями, усугубленными малярией, на фоне острого недостатка питания.

Как передает Report , об этом сообщается в отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом возбудителями заболевания являются вирус гриппа AH1N1 и коронавирус SARS-CoV-2.

27 декабря национальный институт биомедицинских исследований ДР Конго заявил, что речь идет о сложном случае коинфекции - заражении одной клетки сразу несколькими видами вирусов. Возбудителями болезни, выявленной этой осенью в африканской стране, являются вирус гриппа AH1N1 и коронавируса SARS-CoV-2, которые взаимодействуют с возбудителями малярии, выяснили ученые.

В начале декабря ВОЗ сообщила, что в ДР Конго с 24 октября более 400 человек заразились неустановленным вирусом, из которых свыше 30 не выжили. Основные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, насморк, кашель и боли в теле. В тяжелых случаях наблюдается значительное истощение. Наибольшее число заболевших составляют дети, преимущественно в возрасте до пяти лет.