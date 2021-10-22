О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выяснили лучшее время суток для вакцинации

Ученые выяснили лучшее время суток для вакцинации Немецкие и швейцарские ученые с помощью экспериментов на лабораторных мышах и клетках человека выяснили, что у людей активность иммунной системы выше по утрам, что необходимо учитывать при вакцинации.
Здоровье
22 октября 2021 г. 20:54
Ученые выяснили лучшее время суток для вакцинации

Немецкие и швейцарские ученые с помощью экспериментов на лабораторных мышах и клетках человека выяснили, что у людей активность иммунной системы выше по утрам, что необходимо учитывать при вакцинации.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Neuroscience News.

В процессе исследования специалисты из Женевского университета и Университета Людвига-Максимилиана следили за дендритными клетками, которые активно распознают антигены - специфические фрагменты патогенов, которые в итоге мигрируют в лимфоузлы, где помогают вырабатывать антитела.

Иммунологи пришли к выводу, что дендритные клетки наиболее активно перемещаются в конце стадии покоя организма, перед возобновлением активности. Для мышей это день, а для человека - раннее утро.

В публикации отмечается, что по мнению ученых, время суток необходимо учитывать при вакцинации и противоопухолевой иммунотерапии. Это может положительно повлиять на эффективность процедур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi