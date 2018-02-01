Ученые выяснили, чем грозит употребление в пищу подсолнечного масла

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Ученые из Гранадского университета пришли к выводу, что длительное употребление в пищу подсолнечного масла приводит к серьезным проблемам с печенью. Как передает Report, Результаты соответствующего исследования были опубликованы в Journal of Nutritional Biochemistry.

За реакцией печени крыс на употребление оливкового и подсолнечного масла исследователи наблюдали с помощью электронного микроскопа.

Более здоровой печень оказалась у тех грызунов, который употребляли в пищу оливковое масло.

При этом у крыс, которых подкармливали подсолнечным маслом, наблюдался фиброз и ультраструктурные изменения тканей печени.

Кроме того, ученые выяснили, что подсолнечное мало повышает риски заболеть метаболическим неалкогольным стеатогепатитом.