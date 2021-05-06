Ученые: Вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19

"Живая" вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19

"Живая" вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это экспериментально доказали специалисты центра имени Чумакова Российской академии наук.



"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе", – сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Советский вирусолог, академик Михаил Чумаков еще в 60-х годах прошлого века предположил, что живая вакцина от полиомиелита способна смягчать течение гриппа. Теперь эту гипотезу проверили применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

"Живая" вакцина от полиомиелита - это вакцина, содержащая ослабленный живой полиовирус.