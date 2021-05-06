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Ученые: Вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19

Ученые: Вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19 "Живая" вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19
Здоровье
6 мая 2021 г. 10:33
Ученые: Вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19
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"Живая" вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это экспериментально доказали специалисты центра имени Чумакова Российской академии наук.

"Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе", – сказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Советский вирусолог, академик Михаил Чумаков еще в 60-х годах прошлого века предположил, что живая вакцина от полиомиелита способна смягчать течение гриппа. Теперь эту гипотезу проверили применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

"Живая" вакцина от полиомиелита - это вакцина, содержащая ослабленный живой полиовирус.

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Версия на английском языке Scientists: Polio vaccine protects against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Alimlər: "Poliomielit əleyhinə vaksin COVID-19-dan qoruyur"

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