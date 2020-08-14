О нас
Report Georgia

Ученые создали хирургический материал из яичной скорлупы

Ученые создали хирургический материал из яичной скорлупы Российские и индийские ученые синтезировали биоактивный композит на основе полимеров и керамики, с помощью которого можно фиксировать имплантаты и восстанавливать дефекты костей черепа
Здоровье
14 августа 2020 г. 15:14
Ученые создали хирургический материал из яичной скорлупы

Российские и индийские ученые синтезировали биоактивный композит на основе полимеров и керамики, с помощью которого можно фиксировать имплантаты и восстанавливать дефекты костей черепа. Основой нового материала стала яичная скорлупа.

Как передает Report со ссылкой на indicator.ru, статья исследователей опубликована в Journal of Asian Ceramic Societies.

В основе разработки лежит один из наиболее часто используемых полимеров — полиметилметакрилат (ПММА). Обычно в хирургии его применяют в качестве «костного цемента», так как он способен к самоотверждению и обладает высокой прочностью в твердом состоянии. Но этот полимер биоинтертен по своей природе, поэтому очень слабо взаимодействует химически и биологически с живыми тканями и почти не интегрируется с костью.

Однако исследователи пытаются всячески модифицировать ПММА, чтобы дать ему свойства, необходимые для биомедицинского использования. Такой модифицированный полимер мог бы, например, обеспечить надежную фиксацию искусственных суставов/имплантатов, стоматологических фиксаторов, закрытия дефектов черепа при различных травмах.

В новом исследовании сотрудников Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" и их коллег из Технологического института Веллуру эта задача решается с помощью модификации полиметилметакрилата добавкой диопсида — материала из разряда силикатной биокерамики. Это вещество не токсично для живых клеток, биоразлагаемо и может стимулировать остеогенез — синтез костной ткани на своей поверхности.

Диопсид исследователи получали из яичной скорлупы, а затем добавляли его в полимерную матрицу ПММА. В итоге авторы получили пористый композиционный материал. В результате экспериментов ученым удалось подобрать оптимальное соотношение компонентов и добиться наилучших механических характеристик.

Процесс формирования и резорбции костей регулируется несколькими агентами, включая факторы роста, белки и гормоны. При этом различные ионы, такие как фосфор, кальций, стронций, магний и диоксид кремния, участвуют в регенерации, минерализации и метаболизме костей, и именно ряд этих элементов обеспечивает введение диопсида в состав композита.

Согласно исследователям, для синтеза хирургического материала в промышленных масштабах можно использовать отходы сельскохозяйственного, а также пищевого производств. Однако их сбор, очищение и переработка потребуют раздельного сбора мусора.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55

Последние новости

15:42
Объявлено количество заключенных с иностранцами браков Происшествия
15:39
Россия в августе восстановила добычу нефти и газоконденсата в рамках ОПЕК+ Энергетика
15:31
Азербайджан экспортировал метанол на 25 млн долларов Промышленность
15:18
ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты выборов президента В регионе
15:14
Ученые создали хирургический материал из яичной скорлупы Здоровье
15:10
В Азербайджане запущена новая система обмена новостями Медиа
15:05
Соперница Лукашенко обратилась к гражданам и властям Беларуси В регионе
15:02
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Экология
14:58
ФотоВ Азербайджане арестованы два пациента с COVID-19 Происшествия
14:19
Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от COVID-19 у двух компаний Здоровье
14:11
ВидеоВ Южной Корее создали чехол, который сам относит смартфон на зарядку ИКТ
14:06
Новшество в проекте распознавания речи на азербайджанском языке  ИКТ
13:59
ВВП Евросоюза упал на рекордные 14% Финансы
13:48
Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов Наука и образование
13:29
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти Энергетика
Вся новостная лента