О нас

Ученые создали антитело, способное остановить опасный сепсис

Ученые создали антитело, способное остановить опасный сепсис Ученые из Мичиганского университета создали моноклональное антитело, которое может стать новым средством борьбы с сепсисом — опасной инфекцией, поражающей весь организм.
Здоровье
15 августа 2025 г. 05:49
Ученые создали антитело, способное остановить опасный сепсис

Ученые из Мичиганского университета создали моноклональное антитело, которое может стать новым средством борьбы с сепсисом — опасной инфекцией, поражающей весь организм.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Сепсис ежегодно диагностируют у 50 миллионов человек по всему миру, при этом около 11 миллионов из них уходят из жизни. Опасность заболевания в развитии чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию, которая может вызвать отказ органов и привести к летальному исходу. Даже при интенсивной терапии риск смерти у больных с тяжелым сепсисом составляет 40%.

Новое антитело направлено на подавление "цитокиновых бурь". Так называют повышение в крови уровня цитокинов — белков, которые отвечают за связь клеток организма друг с другом. В норме цитокины контролируют инфекцию и не позволяют патогенным микроорганизмам размножаться. При сбое же их вырабатывается слишком много, и иммунитет перенаправляет свои силы уже не на патогены, а на собственные клетки.

Новое антитело может корректировать гиперактивный иммунный ответ до возникновения повреждений органов. В экспериментах на мышах оно показало способность не только предотвращать опасное воспаление, но и восстанавливать работу иммунных клеток — макрофагов, защищая легкие от повреждений.

По данным исследователей, препарат может применяться и при других состояниях, сопровождающихся острым воспалением. К ним относится ишемически-реперифузионное повреждение, возникающее при трансплантации органов.

Отмечается, что в отличие от существующих методов лечения сепсиса, антитело не вызывает нежелательного полноценного подавления иммунитета. Ученые также разработали диагностическую платформу PEdELISA, способную определить уровень шести цитокинов в одной капле плазмы всего за два часа. Этот инструмент может помочь в выявлении и мониторинге сепсиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alimlər hər il 11 milyon insanı öldürən infeksiyanı dayandıra bilən anticisim yaradıblar

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi