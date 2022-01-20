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Ученые: Риск тяжелого течения COVID-19 для курящих выше в 1,5-2 раза

Ученые: Риск тяжелого течения COVID-19 для курящих выше в 1,5-2 раза Сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии обнаружили, что риск тяжелых последствий заражения новым коронавирусом, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин с историей курения и
Здоровье
20 января 2022 г. 07:28
Ученые: Риск тяжелого течения COVID-19 для курящих выше в 1,5-2 раза

Сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии обнаружили, что риск тяжелых последствий заражения новым коронавирусом, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у мужчин с историей курения и в 1,94 раза больше у женщин с аналогичной историей.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Исследователи проанализировали данные около 17,6 тыс. инфицированных в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы в Японии до февраля 2021 года.

Японские специалисты отмечают, что курение поражает сердце и легкие, а также приводит к возникновению хронических заболеваний, в связи с чем курящие люди более уязвимы к тяжелым последствиями заражения.

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