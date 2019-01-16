Ученые разработали новый метод приема лекарств

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Ученые России и Австралии разработали метод приема медикаментов с помощью пластыря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал один из участников проекта, профессор кафедры естественных наук университета Гриффитса, ведущий научный сотрудник Института молекулярной медицины Сеченовского университета Юрий Анисимов.

По новой методике, лекарства будут попадать в организм через поверхность кожи с помощью микроигл, размещенных на пластыре. Обычные таблетки после приема проходят через желудочно-кишечный тракт, периферийные сосуды и печень, прежде чем поступают в общую кровеносную систему. Новый способ, как отмечают ученые, более точен и не будет вызывать у пациентов болезненных ощущений.

Для доставки лекарства пластырь с микроиглами длиной в полмиллиметра наклеивают на кожу. Само вещество запаковано в нанокапсулы и выводится в кровоток в течение заданного времени.

Разработчики уверяют, что возможность постепенного ввода препарата выгодно отличает новую методику от уколов.

Исследователи подводят методику к стадии доклинических испытаний на животных.