Ученые разработали "быстрое" лекарство от гриппа

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Японская фармацевтическая компания Shionogi разработала препарат балоксавир-марбоксил, позволяющий вылечиться от гриппа за сутки, сообщает Report со ссылкой на Sputnik.

Уже в следующем году лекарство появится в продаже. Специалисты обещают, что оно окажется очень эффективным, ведь прежде они провели исследование, в котором приняли участие 1 436 человек.

Добровольцы были поделены на три группы. Участники первой принимали 40-80 миллиграмм балоксавир-марбоксила, второй - 75 миллиграммов осельтамивира. Остальные пили плацебо. Как показало исследование, в первой группе за сутки выздоровело большее количество пациентов, чем во второй.