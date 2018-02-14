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    Ученые разработали "быстрое" лекарство от гриппа

    Препарат, одной дозы которого хватает, чтобы выздороветь, появится в продаже уже в следующем году

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Японская фармацевтическая компания Shionogi разработала препарат балоксавир-марбоксил, позволяющий вылечиться от гриппа за сутки, сообщает Report со ссылкой на Sputnik. 

    Уже в следующем году лекарство появится в продаже. Специалисты обещают, что оно окажется очень эффективным, ведь прежде они провели исследование, в котором приняли участие 1 436 человек.

    Добровольцы были поделены на три группы. Участники первой принимали 40-80 миллиграмм балоксавир-марбоксила, второй - 75 миллиграммов осельтамивира. Остальные пили плацебо. Как показало исследование, в первой группе за сутки выздоровело большее количество пациентов, чем во второй.

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