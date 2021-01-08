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Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19

Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19 Затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель
Здоровье
8 января 2021 г. 16:23
Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19

Британский ученые из Национального Института по Здоровью и Уходом (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать.

Как сообщает Report, по словам ученых, затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель. При этом его крайне трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется.

Так, больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять.

Ученые отмечают, что в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.

Помимо этого, больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже. Все это может проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.

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