Ученые рассказали, как распознать перешедший в затяжную стадию COVID-19

Затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель

Британский ученые из Национального Института по Здоровью и Уходом (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать.

Как сообщает Report, по словам ученых, затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель. При этом его крайне трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется.

Так, больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять.

Ученые отмечают, что в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.

Помимо этого, больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже. Все это может проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.