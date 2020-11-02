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Ученые определили период сохранения антител к коронавирусу

Ученые определили период сохранения антител к коронавирусу Уровень антител к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает у людей COVID, сохраняется в течение пяти месяцев у тех, кто перенес заболевание в легкой или умеренной форме.
Здоровье
2 ноября 2020 г. 02:53
Ученые определили период сохранения антител к коронавирусу

Уровень антител к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает у людей COVID, сохраняется в течение пяти месяцев у тех, кто перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующий вывод сделали ученые из медицинского центра "Маунт Синай" в Нью-Йорке.

Всего в исследовании приняли участие 30 тысяч человек, которые ранее переболели коронавирусом, сообщает Science. Выяснилось, что уровень антител через несколько месяцев снижается до такой отметки, что уже не защищает человека от повторного заражения.

Средний срок исчезновения антител составляет пять месяцев. При этом особенно быстро число антител сокращается у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно, а также у людей старше 75 лет.

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