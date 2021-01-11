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Ученые объяснили связь между коронавирусом и дисфункцией мозга

Ученые объяснили связь между коронавирусом и дисфункцией мозга Пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями
Здоровье
11 января 2021 г. 08:16
Ученые объяснили связь между коронавирусом и дисфункцией мозга

Пациенты с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, чаще страдали от дисфункции мозга, чем пациенты с другими респираторными заболеваниями.

Как передает Report, к такому выводу пришли ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с врачами из Испании, результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert!

Специалисты пояснили, что проявлениями дисфункции мозга могут стать неспособность ориентироваться в пространстве, сосредоточить внимание, а также потеря сознания. Ученые решили изучить симптомы более чем у 2 тыс. больных, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и лежали в отделениях интенсивной терапии.

Выяснилось, что пациенты страдали от такого состояния в среднем на протяжении 12 дней. 82% провели в коматозном состоянии около 10 дней, у половины граждан такое состояние длилось три дня.

"Эти показатели в два раза выше, чем среди нековидных больных отделения интенсивной терапии", — отметила исследователь Бренда Пан.

Она пояснила, что 88% участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подчеркивается, что у больных, которым удавалось пообщаться с родными и друзьями, риск дисфункции мозга снижался почти на треть.

Ученые предполагают, что дисфункция мозга у пациентов с коронавирусом развивалась, так как они осознавали, что инфекция смертельно опасна.

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