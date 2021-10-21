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Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19

Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19 Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же, как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией, которая замирает летом
Здоровье
21 октября 2021 г. 20:25
Ученые обнаружили сезонность в распространении COVID-19

Испанские ученые выяснили, что коронавирус, так же, как и вирус гриппа, реагирует на изменения температуры и влажности. Отсюда авторы делают вывод о том, что COVID-19 со временем, скорее всего, станет регулярной сезонной инфекцией, которая замирает летом и активизируется с приходом осени.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science.

Ключевой вопрос, который интересует эпидемиологов с самого начала пандемии, - будет ли COVID-19 в дальнейшем вести себя как сезонная инфекция или будет одинаково активным в любое время года. Исследователи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) попытались ответить на этот вопрос, изучив с помощью цифрового моделирования связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных географических точках.

Авторы проанализировали связь темпов распространения SARS-CoV-2 в 162 странах на начальной стадии пандемии и установили, что более высокие скорости передачи вируса в глобальном масштабе были связаны с более низкими температурами и влажностью, а по мере повышения температуры и влажности волны эпидемии ослабевали.

Результаты исследования также подтверждают значительный вклад передачи коронавируса по воздуху, характер которой также меняется с сезонностью - в условиях низкой влажности уменьшается размер частиц аэрозолей и из-за этого передача вирусов воздушным путем усиливается.

Ученые отмечают, что в целом их результаты указывают на то, что COVID-19 обладает всеми характерными чертами сезонных инфекций, таких как грипп или другие, более доброкачественные коронавирусы человека.

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