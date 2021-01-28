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Ученые обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса

Ученые обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса
Здоровье
28 января 2021 г. 19:51
Ученые обнаружили ахиллесову пяту коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Оказалось, что у SARS-CoV-2 есть фермент экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он исправляет ошибки при репликации генома вируса и добывает генетический материал от других штаммов. Таким образом патоген эволюционирует.

"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", - приводятся слова одного из авторов исследования Дженнифера Гриббла.

Ученые решили, что nsp14-ExoN - "ахиллесова пята" коронавируса. Если будет разработано лекарство, уничтожающее его, вирус перестанет распространяться.

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