Ученые обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса

Ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили "ахиллесову пяту" коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Оказалось, что у SARS-CoV-2 есть фермент экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Он исправляет ошибки при репликации генома вируса и добывает генетический материал от других штаммов. Таким образом патоген эволюционирует.

"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", - приводятся слова одного из авторов исследования Дженнифера Гриббла.

Ученые решили, что nsp14-ExoN - "ахиллесова пята" коронавируса. Если будет разработано лекарство, уничтожающее его, вирус перестанет распространяться.