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Ученые назвали разрушающие печень привычки

Ученые назвали разрушающие печень привычки Причиной разрушения печени может стать не только злоупотребление алкоголем,
Здоровье
22 августа 2020 г. 14:42
Ученые назвали разрушающие печень привычки

Причиной разрушения печени может стать не только злоупотребление алкоголем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Focus.

Ученые отмечают, что негативно на работе печени сказывается малоподвижный образ жизни. Лишний вес способствует отложению жировой ткани на внутренних органах, которая может спровоцировать воспаление.

При этом даже люди, привыкшие вести здоровый образ жизни и ограничивать количество жиров и добавленного сахара в рационе, могут столкнуться с проблемами. Так, они нередко заменяют сладости фруктами, забывая о фруктозе, чрезмерное употребление которой также может привести к ожирению печени.

Немаловажным фактором также являются принимаемые человеком медикаменты. Так, при ощущении повышенной усталости, потере аппетита и дискомфорте в верхней части живота человеку лучше провериться у медиков, чтобы понять не вызвано ли это состояние побочными эффектами лекарств.

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Версия на английском языке Scientists reveal three liver destructive habits

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