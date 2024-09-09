Ученые назвали продукт, который может защищать будущего ребенка от аутизма

У женщин, которые едят больше рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, реже рождаются дети с аутизмом.
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Ученые проанализировали данные почти четырех тысяч женщин. Они сравнили пациенток, которые потребляли рыбу во время беременности или не ели ее вообще.
У детей, чьи матери ели больше рыбы во время беременности, реже диагностировали аутизм или расстройства аутистического спектра.
Результаты были одинаковыми для женщин, которые ели рыбу как часто (более двух раз в неделю), так и редко (мене одного раза в неделю). Примечательно, что прием добавок омега-3 не оказал никакого влияния на риск аутизма.