Ученые назвали пользу ночных кошмаров

Сновидения способны потенциально подготовить человека к встрече с опасностью

Сновидения способны потенциально подготовить человека к встрече с опасностью.

Как передает Report, к таким выводам пришли ученые Женевского университета, опубликовав свое исследование в журнале Human Brain Mapping.

Чтобы провести эксперимент, ученые закрепили по 256 датчиков на голове у каждого из 18 испытуемых. После этого людей будили несколько раз за ночь и спрашивали, снилось ли ему что-то страшное. В результате удалось выяснить, что в мозгу есть два участка, ответственных за ощущение страха во сне: это островковая доля и передняя поясная кора.

В ходе следующего этапа эксперимента ученые в течение недели просили участников исследования записывать свои сны, а во время бодрствования показывали испытуемым сцены насилия. Выяснилось, что те, кто видел ночью страшные сны, спокойнее переносят пугающие моменты наяву.