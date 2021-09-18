Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса

Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху

Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.

Как сообщает Report, соответствующее исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases .

Ученые из Университета Мэриленда в США изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

Во время эксперимента добровольцев с COVID-19 попросили трижды повторять алфавит либо петь песню "С днем рождения тебя". Как оказалось, люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был "оригинальный" (уханьский) вариант.

Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%.