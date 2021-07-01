Ученые назвали излечивающую мигрень диету

Американские ученые установили, что диета с большим количеством жирной рыбы и ограниченным потреблением растительных масел, помогает облегчить головные боли у людей, страдающих от регулярных мигреней

Американские ученые установили, что диета с большим количеством жирной рыбы и ограниченным потреблением растительных масел, помогает облегчить головные боли у людей, страдающих от регулярных мигреней.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Мигрень — неврологическое заболевание, входит в число наиболее частых причин хронической головной боли. По оценкам Национальных институтов здоровья США, более четырех миллионов человек во всем мире страдают хронической мигренью — приступы у них случаются не менее 15 раз в месяц. Во время приступа, который длиться от четырех часов до трех дней, люди не могут нормально работать. Особенно подвержены мигреням женщины в возрасте от 18 до 44 лет.

Современные лекарства предлагают только частичное облегчение и часто имеют негативные побочные действия, включая седативный эффект, зависимость и привыкание. Поэтому ученые постоянно ищут альтернативные средства борьбы с мигренью.

Результаты испытаний показали, что диета с меньшим содержанием растительного масла и большим количеством жирной рыбы приводила к сокращению у испытуемых на 30-40 процентов общего количества часов головной боли в день, часов сильной головной боли в день и общего количества дней головной боли в месяц.

Авторы планируют продолжить работу и изучить влияние питания на другие хронические болевые состояния.