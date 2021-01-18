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Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера Сероводород может защитить стареющие клетки мозга от данной болезни
Здоровье
18 января 2021 г. 13:40
Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала нейробиолог Бинда Пол, новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с использованием сероводорода и других газообразных молекул внутри клетки.

Организм человека естественным путем вырабатывает небольшое количество этого газа, который помогает регулировать его функции: от клеточного метаболизма до расширения кровеносных сосудов. Газы, как отмечают исследователи, играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга. В случае сероводорода это влечет за собой модификацию белков с помощью процесса под названием химическая сульфгидратация, который модулирует их активность.

Исследования показали, что уровни сульфгидратации в мозге снижаются с возрастом, а у пациентом в болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается.

По словам Милоша Филиповича, используя тот же метод, ученые подтвердили снижение сульфгидратации в головном мозге.

Исследователи провели опыт над мышами с генетической модификацией для имитации болезни Альцгеймера. Грызунам ввели соединение с сероводородом, которое высвобождает молекулы сероводорода, а затем в течение 12 недель у подопытных проверяли изменение памяти и двигательные функции. Тесты показали, что сероводород улучшил когнитивные и двигательные функции на 50 процентов по сравнению с мышами, которые не получали препарат. Животные, проходившие лечение, во время экспериментов могли лучше запоминать места выходов из платформы и были физически активнее.

Соединение, которое использовалось в эксперименте, корректирует уровень сероводорода в мозге.

"Мы можем успешно обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера", — подытожили авторы работы.

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