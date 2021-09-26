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Ученые: "Мю" штамм не сможет вытеснить "дельту"

Ученые: "Мю" штамм не сможет вытеснить "дельту" Вариант коронавируса "мю" может преобладать в небольших сообществах, однако вытеснить "дельта"-штамм он не сможет.
Здоровье
26 сентября 2021 г. 13:11
Ученые: Мю штамм не сможет вытеснить дельту

Вариант коронавируса "мю" может преобладать в небольших сообществах, однако вытеснить "дельта"-штамм он не сможет.

Как передает Report, об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США) и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел - вот туда может прийти вариант "мю", - пояснила она.

По словам Барановой, "дельта" остается доминирующим штаммом из-за того, что у него сильное инфекционное преимущество.

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