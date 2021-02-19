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У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце

У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце Магнитно-резонансная томография показала, что примерно у половины из полутора сотен пациентов после выздоровления от тяжелых форм COVID-19 появились повреждения сердечной ткани – миокардит, ишемия и др. Это подтверждает предыдущие исследования о том, что
Здоровье
19 февраля 2021 г. 05:25
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили следы повреждений в сердце

Магнитно-резонансная томография показала, что примерно у половины из полутора сотен пациентов после выздоровления от тяжелых форм COVID-19 появились повреждения сердечной ткани – миокардит, ишемия и др. Это подтверждает предыдущие исследования о том, что коронавирусная инфекция дает осложнения на сердце.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cтатью с описанием исследования опубликовал European Heart Journal.

Нарушения в работе сердца – один из часто встречающихся побочных эффектов COVID-19, а также серьезный фактор риска, который может повлиять на смерть от этой болезни. Поэтому ученые активно исследуют, к каким последствиям может приводить заражение коронавирусом нового типа для людей с хроническими болезнями сердца и иными состояниями, которые связаны с работой этого органа, – например, ожирением или диабетом.

В ходе нового исследования врачи из Великобритании и США исследовали 148 пациентов, которых выписали из шести лондонских клиник в июне 2020 года. Болезнь протекала у них в тяжелой форме – врачи были вынуждены их госпитализировать, а 48 понадобилось и принудительное вентилирование легких. Главным признаком, по которым пациентов отбирали для исследования, был высокий уровень тропонина.

Этот белок участвует в процессе сокращения мышц. Он выделяется в кровь, когда мышца по тем или иным причинам повреждается. Поэтому врачи часто используют его уровень как биомаркер некоторых заболеваний сердца. Например, необычно большая концентрация тропонина может говорить о блокировке артерий или воспалительных процессах в сердце.

Магнитно-резонансная томография показала, что у 80 из 148 пациентов (54%) сердечная мышца была повреждена. Подробный анализ показал, что часть из них были старыми, а часть – новыми, появившимися из-за коронавирусной инфекции. У 39 пациентов (26%) повреждения носили воспалительный характер, у 32 (22%) томография показала ишемическую болезнь сердца, а еще у девяти и то, и другое.

Ученые надеются, что полученные результаты позволят им в будущем предотвращать подобные повреждения, а также заранее определять, каким пациентам нужно больше внимания и выписанных лекарств, чтобы максимально уменьшить последствия от COVID-19.

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