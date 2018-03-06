Тела погибших в наркологическом центре в Баку переданы семьям

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Тела 25 погибших во время пожара в Республиканском наркологическом центре переданы их семьям.
Об этом Report сообщил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов.
Он отметил, что тела 16 погибших сегодня утром были переданы семьям.
Напомним, что личность 9 погибших была установлена, и их тела были переданы семьям 3 марта.
Отметим, что 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.
Из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре Минздрава. В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.
Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.
По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О создании Госкомиссии в связи с пожаром в корпусе Республиканского наркологического центра".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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