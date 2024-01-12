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TƏBİB: Журналист Сабухи Мамедли переведен в "Йени клинику"

TƏBİB: Журналист Сабухи Мамедли переведен в "Йени клинику" 12 января примерно в 10:25 азербайджанский журналист Сабухи Мамедли был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Республиканской клинической больницы имени М.А.Миргасымова.
Здоровье
12 января 2024 г. 13:45
TƏBİB: Журналист Сабухи Мамедли переведен в Йени клинику

Журналист Сабухи Мамедли переведен в "Йени клинику".

Как заявили Report в TƏBİB, в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги.

12:34

12 января примерно в 10:25 азербайджанский журналист Сабухи Мамедли был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Республиканской клинической больницы имени М.А.Миргасымова.

Как сообщили Report в TƏBİB, у Сабухи Мамедли внезапно остановилось сердце, но благодаря усилиям врачей работа его сердца была восстановлена, он был помещен в отделение реанимации.

Состояние Сабухи Мамедли, у которого диагностирована острая дыхательная недостаточность, оценивается как критическое.

Отметим, что он проходит курс лечения гемодиализом в рамках "Программы мероприятий по лечению хронической почечной недостаточности".

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Версия на азербайджанском языке Jurnalist Səbuhi Məmmədli Yeni Klinikaya köçürülüb - YENİLƏNİB

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