TƏBİB: За последние два года проведено более 650 тыс. сеансов гемодиализа

За последние два года в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях было проведено более 650 тысяч сеансов гемодиализа.

Как передает Report, об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что в настоящее время по всей стране услугами диализа (гемодиализа и перитонеального диализа) пользуются около 4 200 пациентов.

Напомним, что в 2023 году в структуре TƏBİB была создана Комиссия по организации и совершенствованию медицинских услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Лица, нуждающиеся в гемодиализе, на основании соответствующих медицинских заключений и результатов лабораторно-инструментальных исследований получают право обратиться в Комиссию.

Комиссия рассматривает поступившие обращения и, в качестве первичного варианта, предлагает пациентам, которым назначен гемодиализ, ближайшее к месту их проживания отделение из числа центров, имеющих возможность принять новых пациентов в данный период.