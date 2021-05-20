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TƏBİB: Ведутся обсуждения о послаблениях

TƏBİB: Ведутся обсуждения о послаблениях В ближайшее время ожидается обнародование этих правил
Здоровье
20 мая 2021 г. 11:50
TƏBİB: Ведутся обсуждения о послаблениях
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В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана ведутся обсуждения о послаблениях с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что в связи с этим официальное решение пока не принято.

По словам заведующей Департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараевой, готовятся правила отмены ношения медмасок на открытом воздухе и проведения свадеб и других церемоний при условии соблюдения физической дистанции.

В ближайшее время ожидается обнародование этих правил.

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Версия на английском языке TABIB: Task Force considering to mitigate restrictions
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Yumşaldılma tədbirləri barədə müzakirələr aparılır

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