TƏBİB: Ведутся обсуждения о послаблениях

В ближайшее время ожидается обнародование этих правил

В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана ведутся обсуждения о послаблениях с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что в связи с этим официальное решение пока не принято.

По словам заведующей Департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараевой, готовятся правила отмены ношения медмасок на открытом воздухе и проведения свадеб и других церемоний при условии соблюдения физической дистанции.

В ближайшее время ожидается обнародование этих правил.