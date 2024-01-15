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TƏBİB: В Республиканский центр скорой и неотложной медпомощи обратились 60 человек

TƏBİB: В Республиканский центр скорой и неотложной медпомощи обратились 60 человек За минувшие два дня в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи из-за снежной погоды обратились 60 человек.
Здоровье
15 января 2024 г. 10:42
TƏBİB: В Республиканский центр скорой и неотложной медпомощи обратились 60 человек

За минувшие два дня в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи из-за снежной погоды обратились 60 человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В TƏBİB сообщили, что в эти дни Центр работал в усиленном режиме: "14-15 января за неотложной помощью в Республиканский центр обратились 60 человек. После оказания первой медицинской помощи, обратившиеся были эвакуированы в профильные медучреждения с травмами различной степени тяжести, в частности нижних конечностей".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Qarlı havada 60 nəfər xəsarət alıb"

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