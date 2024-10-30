TƏBİB в рамках подготовки к COP29 провел мониторинг медицинских учреждений в Баку

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в рамках подготовки к COP29 провело мониторинг медицинских учреждений, действующих на территории столицы.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в рамках подготовки к COP29 провело мониторинг медицинских учреждений, действующих на территории столицы.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по организации медицинского обслуживания в рамках COP29.

По его словам, 488 человек (врачи, средний медицинский персонал, водители) прошли обучение по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в рамках международной конференции, а 331 человек прошел языковые курсы.