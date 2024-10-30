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TƏBİB в рамках подготовки к COP29 провел мониторинг медицинских учреждений в Баку

TƏBİB в рамках подготовки к COP29 провел мониторинг медицинских учреждений в Баку Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в рамках подготовки к COP29 провело мониторинг медицинских учреждений, действующих на территории столицы.
Здоровье
30 октября 2024 г. 15:35
TƏBİB в рамках подготовки к COP29 провел мониторинг медицинских учреждений в Баку

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в рамках подготовки к COP29 провело мониторинг медицинских учреждений, действующих на территории столицы.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по организации медицинского обслуживания в рамках COP29.

По его словам, 488 человек (врачи, средний медицинский персонал, водители) прошли обучение по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в рамках международной конференции, а 331 человек прошел языковые курсы.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: COP29 çərçivəsində bütün tibb müəssisələrinə baxış keçirilib

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