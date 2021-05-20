TƏBIB: Разрабатываются правила организации свадеб в условиях пандемии

Ведутся обсуждения, разрабатываются определенные правила

В Азербайджане готовятся правила, связанные с организацией свадеб и других церемоний в условиях пандемии.

Как передает Report, об этом AzTV сообщила заведующая Департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

По ее словам, решения будут объявлены в ближайшее время:

"Может быть объявлено об отмене обязательного ношения масок на открытом воздухе и при условии, что люди соблюдают физическую дистанцию. Но необходимо дождаться официального решения. Я, как врач, делюсь своими мыслями. В целом, есть много волнующих граждан вопросов, в их числе и организация торжеств и других мероприятий, которые проходят с участием большого количества людей. Ведутся обсуждения, разрабатываются определенные правила".