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TƏBIB: Разрабатываются правила организации свадеб в условиях пандемии

TƏBIB: Разрабатываются правила организации свадеб в условиях пандемии Ведутся обсуждения, разрабатываются определенные правила
Здоровье
20 мая 2021 г. 11:36
TƏBIB: Разрабатываются правила организации свадеб в условиях пандемии
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В Азербайджане готовятся правила, связанные с организацией свадеб и других церемоний в условиях пандемии.

Как передает Report, об этом AzTV сообщила заведующая Департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

По ее словам, решения будут объявлены в ближайшее время:

"Может быть объявлено об отмене обязательного ношения масок на открытом воздухе и при условии, что люди соблюдают физическую дистанцию. Но необходимо дождаться официального решения. Я, как врач, делюсь своими мыслями. В целом, есть много волнующих граждан вопросов, в их числе и организация торжеств и других мероприятий, которые проходят с участием большого количества людей. Ведутся обсуждения, разрабатываются определенные правила".

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