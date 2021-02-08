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TƏBİB провел курсы для 85 миноискателей 

TƏBİB провел курсы для 85 миноискателей  При организационной поддержке отдела устойчивого медицинского образования и медицинских тренингов публичного юридического лица Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в Гёйгельском олимпийском комплексе был проведен
Здоровье
8 февраля 2021 г. 17:06
TƏBİB провел курсы для 85 миноискателей 

При организационной поддержке отдела устойчивого медицинского образования и медицинских тренингов публичного юридического лица Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в Гёйгельском олимпийском комплексе был проведен теоретический и практический "Курс первой помощи" (Basic Life Support) для 85 миноискателей Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.

Как передает Report, в первой части тренинга завотделы TƏBİB Эмиль Искендеров, Гасым Амрахлы и замдиректора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Рустам Талышинский прочитали лекции на темы “Первичное жизнеобеспечение", "Первая помощь при кровотечениях, переломах, вывихах, укусах змей", "Принципы эвакуации раненых".

После сотрудники научно-хирургического центра Тогрул Ибрагимов, Ильхам Будагов, Эльвин Мамедов, Вугар Бехбудов и др. провели практические занятия на манекенах и муляжах.

После полученные участниками тренинга знания были проверены по тестовой системе.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB 85 minaaxtarana kurs keçib

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