О нас
Report Georgia
Аудио новости

TƏBİB поблагодарил Кубу за поддержку в период пандемии 

TƏBİB поблагодарил Кубу за поддержку в период пандемии  Кубинская сторона выразила готовность оказать Азербайджану всяческое содействие в области здравоохранения
Здоровье
8 февраля 2021 г. 14:29
TƏBİB поблагодарил Кубу за поддержку в период пандемии 

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Рамин Байрамлы встретился с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевесом Портуондо и главой действующей в Азербайджане кубинской медицинской делегации доктором Далси Торрес Авиланом.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, председатель правления Рамин Байрамлы проинформировал гостей об Отечественной войне, увенчавшейся победой Азербайджана, и организации медицинской помощи в военное время.

Р.Байрамлы выразил благодарность руководству Республики Куба за поддержку, оказанную Азербайджану в период пандемии. Кубинская сторона выразила готовность оказать Азербайджану всяческое содействие в области здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB pandemiya dövründə dəstəyə görə Kubaya təşəkkür edib

Новости партнеров

Самое важное

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
Министр по делам Европы МИД Великобритании совершит первый визит в Азербайджан
8 февраля 2021 г. 00:01
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
Азербайджан закупил еще 648 000 доз вакцины
6 февраля 2021 г. 16:57
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
Посол Великобритании: Джебраил сейчас как город призраков под руинами 
6 февраля 2021 г. 12:55
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
Обнародована программа визита иностранных дипломатов в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 11:46
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
Иностранные дипломаты в Азербайджане отбыли в Джебраил и Зангилан
6 февраля 2021 г. 10:26
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi