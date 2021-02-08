TƏBİB поблагодарил Кубу за поддержку в период пандемии

Кубинская сторона выразила готовность оказать Азербайджану всяческое содействие в области здравоохранения

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB) Рамин Байрамлы встретился с послом Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевесом Портуондо и главой действующей в Азербайджане кубинской медицинской делегации доктором Далси Торрес Авиланом.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, председатель правления Рамин Байрамлы проинформировал гостей об Отечественной войне, увенчавшейся победой Азербайджана, и организации медицинской помощи в военное время.

Р.Байрамлы выразил благодарность руководству Республики Куба за поддержку, оказанную Азербайджану в период пандемии. Кубинская сторона выразила готовность оказать Азербайджану всяческое содействие в области здравоохранения.