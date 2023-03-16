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TƏBİB озвучил факторы, влияющие на продолжительность жизни в Азербайджане

TƏBİB озвучил факторы, влияющие на продолжительность жизни в Азербайджане Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) озвучило факторы, влияющие на продолжительность жизни в Азербайджане.
Здоровье
16 марта 2023 г. 12:40
TƏBİB озвучил факторы, влияющие на продолжительность жизни в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) озвучило факторы, влияющие на продолжительность жизни в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров на церемонии открытия международного конгресса и выставки по долголетию Viva la vida.

По его словам, Азербайджан с древних времен известен своими долгожителями: "Важным и первым шагом на пути к долголетию является точная диагностика физических ресурсов организма. Есть несколько причин, почему в нашей стране много долгожителей. Прежде всего, они обладают сильными адаптационно-компенсаторными механизмами. Среди причин - наследственные, экологические факторы и образ жизни. Наследственные и экологические факторы обычно обуславливают друг друга. В Азербайджане долгожителем считается человек, достигший 90-летнего возраста. Во всем мире этот возрастной предел составляет 100 лет. Согласно статистике, в нашей стране долгожители чаще страдают от болезней органов зрения и слуха.

Насиров добавил, что сегодня основная цель медицины - улучшение качества жизни людей и обеспечение их долголетия: "TƏBİB делает все для улучшения качества медицинских услуг, обеспечения граждан долгой и здоровой жизнью. В то же время мы призываем граждан отдавать приоритет здоровому образу жизни, здоровому питанию и отказаться от вредных привычек".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Azərbaycanda uzunömürlülüyə təsir edən amilləri açıqlayıb

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