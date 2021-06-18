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TƏBİB о вакцинации лиц старше 60 лет препаратом AstraZeneca

TƏBİB о вакцинации лиц старше 60 лет препаратом AstraZeneca Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Здоровье
18 июня 2021 г. 15:02
TƏBİB о вакцинации лиц старше 60 лет препаратом AstraZeneca
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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Как передает Report, врач-инфекционист рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева связала это с ограниченным количеством данной вакцины.

По ее словам, вакцина ввезена в страну в ограниченном количестве и ее планируется в первую очередь применить для пожилых лиц и лиц, страдающих от хронических заболеваний: "Это отмечено и в стандартах вакцинации".

Н.Мустафаева добавила, что пока нет решения о повторной вакцинации спустя полгода.

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Версия на английском языке TABIB comments on vaccination of people over 60 with AstraZeneca
Версия на азербайджанском языке TƏBİB AstraZeneca vaksininin 60 yaşdan yuxarı şəxslərə vurulmasına aydınlıq gətirib

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