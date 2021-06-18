TƏBİB о вакцинации лиц старше 60 лет препаратом AstraZeneca

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Как передает Report, врач-инфекционист рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева связала это с ограниченным количеством данной вакцины.
По ее словам, вакцина ввезена в страну в ограниченном количестве и ее планируется в первую очередь применить для пожилых лиц и лиц, страдающих от хронических заболеваний: "Это отмечено и в стандартах вакцинации".
Н.Мустафаева добавила, что пока нет решения о повторной вакцинации спустя полгода.