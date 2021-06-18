TƏBİB о вакцинации лиц старше 60 лет препаратом AstraZeneca

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет.

Как передает Report, врач-инфекционист рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева связала это с ограниченным количеством данной вакцины.

По ее словам, вакцина ввезена в страну в ограниченном количестве и ее планируется в первую очередь применить для пожилых лиц и лиц, страдающих от хронических заболеваний: "Это отмечено и в стандартах вакцинации".

Н.Мустафаева добавила, что пока нет решения о повторной вакцинации спустя полгода.