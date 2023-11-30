TƏBİB о текущей ситуации с корью в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало текущую ситуацию с корью в Азербайджане.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) прокомментировало текущую ситуацию с корью в Азербайджане.

Как сообщили Report в TƏBİB, при распространении какого-либо заболевания статус пандемии или эпидемии присваивают эпидемиологи.

"Учитывая, что корь - это заболевание, распространение которого можно предотвратить с помощью вакцин, и начиная с 60-х годов 20 века всех новорожденных вакцинируют от этой болезни, в настоящее время множество людей имеют иммунитет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что учитывая все эти факторы, о какой-либо пандемии не может быть и речи.

В TƏBİB подчеркнули, что на территории Азербайджана зарегистрированы единичные случаи заражения корью.

"Осложнения при кори могут наблюдаться в частности у непривитых людей. Кроме того, они отмечаются у детей с иммунодефицитом (особенно до 5 лет). В настоящее время все учреждения здравоохранения находятся в тесном сотрудничестве с целью профилактики распространения заболевания", - говорится в сообщении.