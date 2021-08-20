TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана

"Вакцинация не эффективна на 100 процентов. В Азербайджане у 0,6% привитых вакциной наблюдалось заражение, есть случаи осложнений".

"Вакцинация не эффективна на 100 процентов. В Азербайджане у 0,6% привитых вакциной наблюдалось заражение, есть случаи осложнений".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, всего было введено 6 миллионов доз вакцины. "На сегодня 24 процента нашего населения полностью вакцинировано",- заявила Я. Гараева.