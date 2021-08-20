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TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана

TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана "Вакцинация не эффективна на 100 процентов. В Азербайджане у 0,6% привитых вакциной наблюдалось заражение, есть случаи осложнений".
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:19
TƏBİB: На данный момент вакцинировано 24% населения Азербайджана

"Вакцинация не эффективна на 100 процентов. В Азербайджане у 0,6% привитых вакциной наблюдалось заражение, есть случаи осложнений".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, всего было введено 6 миллионов доз вакцины. "На сегодня 24 процента нашего населения полностью вакцинировано",- заявила Я. Гараева.

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Версия на английском языке TABIB: 24% of Azerbaijani population vaccinated
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "İndiyədək əhalinin 24 faizi peyvəndlənib"

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