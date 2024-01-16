TƏBİB: Лечение 16 пострадавших при взрыве в цехе в Баку продолжается

В медицинских учреждениях при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) продолжается лечение 16 пострадавших в результате взрыва и пожара в цехе в Бинагадинском районе Баку.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.
Состояние троих из 12 человек, находящихся на лечении в ожоговом центре при Наримановском медицинском центре, оценивается как стабильно тяжелое, а состояние остальных остается среднетяжелым.
Лечение еще 4 человек продолжается в Клиническом медицинском центре. Врачи оценивают состояние одного пострадавшего как стабильное, остальных - средней тяжести.