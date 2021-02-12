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TƏBİB: Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна

TƏBİB: Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна Решением Кабмина с ноября прошлого года стало обязательным ношение маски на открытом воздухе
Здоровье
12 февраля 2021 г. 11:10
TƏBİB: Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна
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"Если вы идете одни на открытом воздухе, можно не надевать маску. Такого правила нет".

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV сказала врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Назрин Мустафаева.

"Если мы на социальных территориях, маску носить нужно. Если вы вышли на прогулку по бульвару или парку и рядом с вами никого нет, можно гулять без маски. Это должно опираться на логику. Вам не нужно носить маску только потому, что это административное правило. Такого правила нет", - отметила врач-инфекционист.

Решением Кабмина с ноября прошлого года стало обязательным ношение маски на открытом воздухе.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Açıq havada tək gedirsinizsə, maska taxmaq məcburi deyil

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