Хикмет Хаджиев: Быть в Шуше накануне Дня Победы дарит чувство безграничной гордости и счастья

Быть в прекрасной Шуше в преддверии Дня Победы вызывает у человека безграничное чувство гордости и счастья.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Шесть лет назад под решительным, мудрым руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и ценой крови наших шехидов наши земли были освобождены от оккупации, был положен конец тоске по Карабаху и Шуше, длившейся почти тридцать лет. Сегодня быть в родной Шуше как гражданин страны-победителя - это несравненное чувство. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.