Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Хикмет Хаджиев: Быть в Шуше накануне Дня Победы дарит чувство безграничной гордости и счастья

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 23:59
    Хикмет Хаджиев: Быть в Шуше накануне Дня Победы дарит чувство безграничной гордости и счастья
    Хикмет Гаджиев

    Быть в прекрасной Шуше в преддверии Дня Победы вызывает у человека безграничное чувство гордости и счастья.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    "Шесть лет назад под решительным, мудрым руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и ценой крови наших шехидов наши земли были освобождены от оккупации, был положен конец тоске по Карабаху и Шуше, длившейся почти тридцать лет. Сегодня быть в родной Шуше как гражданин страны-победителя - это несравненное чувство. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.

    Хикмет Гаджиев Шуша 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Hikmət Hacıyev: Zəfər Günü ərəfəsində gözəl Şuşada olmaq insana sonsuz qürur və xoşbəxtlik hissi yaşadır
    Hajiyev: Being in Shusha ahead of Victory Day brings immense pride
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