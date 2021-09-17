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TƏBİB даны новые полномочия

TƏBİB даны новые полномочия Внесены поправки в ряд постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики, в том числе в постановление "Об утверждении порядка государственной регистрации актов гражданского состояния” и “Об утверждении программы по лечению, реабилитации и ресоци
Здоровье
17 сентября 2021 г. 19:27
TƏBİB даны новые полномочия

Внесены изменения в ряд постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики, в том числе в постановление "Об утверждении порядка государственной регистрации актов гражданского состояния” и “Об утверждении программы по лечению, реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркоманией”.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, сведения о рождении (дата рождения и пол ребенка, фамилия, имя, отчество матери, место жительства, номер и дата выдачи удостоверения личности) передаются медицинскими учреждениями, находящимися в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, другими медицинскими учреждениями - в Минздрав. Министерством здравоохранения и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию эта информация через информационную систему передается в информационную систему Министерства юстиции и оттуда в автоматизированном режиме в отдел регистрации по месту жительства матери.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir TƏBİB-ə yeni səlahiyyət verib

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