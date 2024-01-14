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TƏBİB: Более 20 человек с травмами обратились в скорую помощь

TƏBİB: Более 20 человек с травмами обратились в скорую помощь В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи с травмами, полученными в условиях снежной погоды, обратились 22 человека.
Здоровье
14 января 2024 г. 16:56
TƏBİB: Более 20 человек с травмами обратились в скорую помощь

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи с травмами, полученными в условиях снежной погоды, обратились 22 человека.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что обратившиеся были эвакуированы в профильные медучреждения с травмами различной степени тяжести, в частности конечностей.

"В связи с резким изменением погодных условий Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи перешел на усиленный режим работы. Для обслуживания в труднопроходимых районах задействованы санитарные автомобили (марки Mitsubishi Pajero, "УАЗ", Mercedes Vito, Volkswagen)", - отметили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: 22 nəfərin travma səbəbi ilə müraciəti qeydə alınıb

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