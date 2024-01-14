TƏBİB: Более 20 человек с травмами обратились в скорую помощь

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи с травмами, полученными в условиях снежной погоды, обратились 22 человека.
Об этом
Было отмечено, что обратившиеся были эвакуированы в профильные медучреждения с травмами различной степени тяжести, в частности конечностей.
"В связи с резким изменением погодных условий Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи перешел на усиленный режим работы. Для обслуживания в труднопроходимых районах задействованы санитарные автомобили (марки Mitsubishi Pajero, "УАЗ", Mercedes Vito, Volkswagen)", - отметили в TƏBİB.