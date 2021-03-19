TƏBİB: 52,9% заражений приходится на Баку

"Число излечившихся сегодня во многом связано с количеством зараженных в предыдущие дни".

"Число излечившихся сегодня во многом связано с количеством зараженных в предыдущие дни".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Официальный представитель TƏBİB отметила, что в ходе тестовых проверок в последние дни было выявлено большое количество случаев заражения: “После перехода на ужесточенный карантин в конце декабря число инфицированных сократилось. После мер по смягчению карантина в середине января рост был ожидаемым. Мы воздерживаемся от использования слова волна, но это можно четко увидеть, если посмотреть на существующий график. В Баку заражений больше. Этот показатель составляет 52,9%".