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TƏBİB: 52,9% заражений приходится на Баку

TƏBİB: 52,9% заражений приходится на Баку "Число излечившихся сегодня во многом связано с количеством зараженных в предыдущие дни".
Здоровье
19 марта 2021 г. 16:39
TƏBİB: 52,9% заражений приходится на Баку

"Число излечившихся сегодня во многом связано с количеством зараженных в предыдущие дни".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила начальник Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Официальный представитель TƏBİB отметила, что в ходе тестовых проверок в последние дни было выявлено большое количество случаев заражения: “После перехода на ужесточенный карантин в конце декабря число инфицированных сократилось. После мер по смягчению карантина в середине января рост был ожидаемым. Мы воздерживаемся от использования слова волна, но это можно четко увидеть, если посмотреть на существующий график. В Баку заражений больше. Этот показатель составляет 52,9%".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Yoluxmaların 52,9 %-i Bakının payına düşür

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