TƏBİB призвал граждан не бояться вызывать скорую помощь

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые опасаются вызывать скорую помощь, боясь, что их поместят на карантин.

Как передает Report, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы заявил, что некоторые граждане ощущают страх:

"Наши граждане опасаются обращаться в службы 103 и 113, думая, что их поместят на карантин. Это совершенно не так. Люди с различными заболеваниями могут звонить сюда, потому что параллельно мы продолжаем оказывать им услуги как обычно.

В то же время на горячую линию должны обращаться люди с симптомами в верхних дыхательных путях. Наши врачи приезжают и в случае подозрения берут материал на анализ. О результатах анализа сообщается в течение пары дней. Если результат позитивный, их помещают в больницы особого режима, а если негативный, они могут быть полностью спокойны".

Р.Байрамлы подчеркнул, что даже если заболевание протекает бессимптомно, следует лечить больного, пока не возникли осложнения:

"Если в семье есть пожилые люди, они могут заразиться. Такие случаи приводят к росту смертности. Мы не желаем терять ни одного из наших граждан, мы хотим заботиться о них всех. Поэтому социальная ответственность очень важна".