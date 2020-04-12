​TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) опубликовало статистику по коронавирусу в Азербайджане по состоянию на 12 апреля.

Как передает Report, сегодня в Азербайджане было сделано 3 000 тестов на коронавирус.

Всего на территории страны было сделано 66 667 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане было выявлено 40 новых фактов заражения коронавирусом. Всего в стране насчитывается 1 098 случаев заражения. 250 из заболевших выздоровели, 11 скончались. Число активных больных составляет 837 человек.