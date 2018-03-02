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    Стали известны имена отравившихся во время пожара в наркологическом центре в Баку

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    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Отравившиеся во время пожара в Республиканском наркологическом центре были доставлены в наше отделение сегодня утром в 07:10, 07:18 и 08:48 машинами скорой помощи".

    Об этом Report сказал врач-токсиколог отделения токсикологии Клинического медцентра Махир Мамедов.

    По его словам, пострадали 48-летний Вугар Керимов, 35-летний Кямал Надиров и 35-летний Рафик Гафаров:

    "Состояние всех трех больных было удовлетворительное. У каждого из них отравление дымом в легкой степени. Больным оказали первую медпомощь и отпустили домой".

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