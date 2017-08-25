Среди лиц, умерших не достигнув совершеннолетия, превосходство составляют мальчики

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 2657 смертей среди лиц, не достигших совершеннолетия.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 1597 из них были мальчиками, а 1060 девочками.

В общем, 999 мальчиков и 667 девочек умерли, не дожив года, 106 мальчиков и 80 девочек - в возрасте 1 года, 62 мальчика и 41 девочка - в возрасте 2 лет, 44 мальчика и 26 девочек - 3 лет, 48 мальчиков и 19 девочек - 4 лет, 27 мальчиков и 17 девочек - 5 лет.

В возрасте 17 лет ушли из жизни 45 мальчиков и 30 девочек.