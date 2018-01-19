Создан анализ крови, выявляющий рак до появления симптомов

© Elizabeth Cook, Kaitlin Lindsay

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Команда онкологов из США разработала анализ крови, способный выявить рак еще до появления симптомов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о новой методике исследователи рассказали в журнале Science.

Новый тест, названный CancerSEEK, стоит 500 долларов США и основан на поиске в крови мутировавшей ДНК погибших клеток и биомаркеров восьми видов рака — рака легких, груди, кишечника, поджелудочной железы, яичников, пищевода, печени и желудка.

Исследователи протестировали новую методику на более чем тысяче пациентов, страдавших от этих видов рака в разных стадиях. Анализ крови выявил заболевание у 70% из них. Проверка на контрольной группе из 800 здоровых добровольцев показала: тест ошибался, определяя рак у здорового человека, лишь в 1% случаев.

При это тест не способен определить, какой именно орган поражен, поэтому, в любом случае, при положительном результате будет необходима более точная диагностика.