Соблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ

Соблюдение социальной дистанции и использование медицинских масок являются одними из наиболее эффективных методов среди мер по борьбе с коронавирусом.

Соблюдение социальной дистанции и использование медицинских масок являются одними из наиболее эффективных методов среди мер по борьбе с коронавирусом.



Как передает Report, нарушение этих требований – одно из основных условий для быстрого распространения заболевания.



По этой причине очень важно соблюдать требования в офисах и на предприятиях, где собираются люди, в предприятиях общественного питания, магазинах, общественном транспорте. Не случайно в ряде заведений общепита входящим измеряют температуру и проверяют наличие медицинской маски.



Но как эти правила соблюдаются в некоторых магазинах и торговых центрах?



Мы проверили, соблюдают ли покупатели на рынках правила карантина, и, к сожалению, увидели, что некоторые граждане проявляли безответственность и входили в общественные заведения и людные места с медицинскими масками, но затем либо снимали маски, либо спускали их на подбородок.