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Соблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ 

Соблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ  Соблюдение социальной дистанции и использование медицинских масок являются одними из наиболее эффективных методов среди мер по борьбе с коронавирусом.
Здравоохранение
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5 июля 2020 г. 21:30
Соблюдают ли покупатели в маркетах правила карантина? – РЕПОРТАЖ 

Соблюдение социальной дистанции и использование медицинских масок являются одними из наиболее эффективных методов среди мер по борьбе с коронавирусом.


Как передает Report, нарушение этих требований – одно из основных условий для быстрого распространения заболевания.


По этой причине очень важно соблюдать требования в офисах и на предприятиях, где собираются люди, в предприятиях общественного питания, магазинах, общественном транспорте. Не случайно в ряде заведений общепита входящим измеряют температуру и проверяют наличие медицинской маски.


Но как эти правила соблюдаются в некоторых магазинах и торговых центрах?


Мы проверили, соблюдают ли покупатели на рынках правила карантина, и, к сожалению, увидели, что некоторые граждане проявляли безответственность и входили в общественные заведения и людные места с медицинскими масками, но затем либо снимали маски, либо спускали их на подбородок.

 

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Версия на азербайджанском языке Alıcılar marketlərdə karantin qaydalarına necə riayət edir? - REPORTAJ

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