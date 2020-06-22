​Сменился директор Джалилабадского центра гигиены и эпидемиологии

Назначен новый директор Центра гигиены и эпидемиологии Джалилабадского района.
Как передает муганское бюро Report, на эту должность назначен Валех Гусейнов.
Прежний директор ведомства Муса Гулиев был освобожден от занимаемой должности.
Назначен новый директор Центра гигиены и эпидемиологии Джалилабадского района.
Как передает муганское бюро Report, на эту должность назначен Валех Гусейнов.
Прежний директор ведомства Муса Гулиев был освобожден от занимаемой должности.
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