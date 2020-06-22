Сменился директор Джалилабадского центра гигиены и эпидемиологии

​Сменился директор Джалилабадского центра гигиены и эпидемиологии

22 июня, 2020 21:05

https://report.az/storage/news/4e49c1a588127f849616a16322a5af03/5319943d-4f17-4aea-b1be-8a9c9c412bfc_292.jpg Назначен новый директор Центра гигиены и эпидемиологии Джалилабадского района. Как передает муганское бюро Report, на эту должность назначен Валех Гусейнов. Прежний директор ведомства Муса Гулиев был освобожден от занимаемой должности.

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