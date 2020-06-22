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Сменился директор Джалилабадского центра гигиены и эпидемиологии

​Сменился директор Джалилабадского центра гигиены и эпидемиологии

Назначен новый директор Центра гигиены и эпидемиологии Джалилабадского района.

Как передает муганское бюро Report, на эту должность назначен Валех Гусейнов.

Прежний директор ведомства Муса Гулиев был освобожден от занимаемой должности. 

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