Скончалась заслуженный деятель науки Азербайджана Солмаз Исрафилбейли

Заслуженный деятель науки Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Солмаз Исрафилбейли скончалась в возрасте 96 лет.

Заслуженный деятель науки Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Солмаз Исрафилбейли скончалась в возрасте 96 лет.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения.

Исрафилбейли Солмаз Гусейн гызы родилась 13 марта 1928 года в Баку. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки работала заведующим кафедрой акушерства и гинекологии в Институте усовершенствования врачей, в 1982-89 гг. являлась главным акушером-гинекологом Азербайджана, председателем Общества акушеров-гинекологов республики.

Она автор 165 научных статей и трех монографий.