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Скончалась заслуженный деятель науки Азербайджана Солмаз Исрафилбейли

Скончалась заслуженный деятель науки Азербайджана Солмаз Исрафилбейли Заслуженный деятель науки Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Солмаз Исрафилбейли скончалась в возрасте 96 лет.
Здоровье
11 января 2024 г. 15:44
Скончалась заслуженный деятель науки Азербайджана Солмаз Исрафилбейли

Заслуженный деятель науки Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Солмаз Исрафилбейли скончалась в возрасте 96 лет.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство здравоохранения.

Исрафилбейли Солмаз Гусейн гызы родилась 13 марта 1928 года в Баку. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки работала заведующим кафедрой акушерства и гинекологии в Институте усовершенствования врачей, в 1982-89 гг. являлась главным акушером-гинекологом Азербайджана, председателем Общества акушеров-гинекологов республики.

Она автор 165 научных статей и трех монографий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Əməkdar elm xadimi 96 yaşında vəfat edib

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